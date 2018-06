Federale regering betaalt niet langer voor privébewaking op snelwegparkings kg

06 juni 2018

11u38

Bron: Belga 1 De federale regering zal de privébewakingsfirma's op snelwegparkings niet langer financieren. Dat schrijft La Dernière Heure woensdag. De bevoegdheid is overgedragen naar de gewesten, zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de krant.

Sinds halfweg februari is een bewakingsfirma 's nachts aan de slag op de snelwegparkings in ons land, na incidenten met transmigranten op onder meer de parkings langs de E40 in Groot-Bijgaarden en Jabbeke.

De bevoegdheid verschuift nu naar de gewesten, maakt de woordvoerder van minister Jambon uit in La DH. "Het is niet aan ons om dat op lange termijn te doen, maar aan de regio's. Het federale niveau heeft de gewesten gedepanneerd", maar nu is het dus aan hen.

In de praktijk heeft enkel Vlaanderen al een contract afgesloten met een bewakingsfirma voor de lange termijn. Dat contract behelst een periode van vijfenhalve maand. Walonië onderhandelt nog met bewakingsfirma's.