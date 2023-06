Federal Reserve last pauze in bij verhogen rente tegen inflatie

De Federal Reserve maakt even pas op de plaats met het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie. De Amerikaanse centralebankenkoepel had daarvoor tien keer op rij de rente verhoogd. Mogelijk kan er wel een verdere renteverhoging in juli komen. Voorzitter Jerome Powell zal nog een toelichting geven op het rentebesluit.

Het besluit van de Fed om een pauze in te lassen komt niet onverwacht. Een ruime meerderheid van de economen had al verwacht dat de Fed de rente ongewijzigd zou laten. Bij het vorige rentebesluit in mei ging het rentetarief in de Verenigde Staten nog met een kwart procentpunt omhoog tot een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. Dat is het hoogste niveau in zestien jaar.

Door lenen duurder te maken, remt de Fed de vraag in de economie af en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Het gevaar is wel dat de economie door de afnemende vraag in een recessie kan belanden. De Fed begon in maart vorig jaar met het opschroeven van de rente.

Onrust in bankensector

Powell wees er tijdens een toespraak in mei nog op dat krachtig ingrijpen door de centrale bank minder hard nodig is. Dat komt doordat er in de Amerikaanse financiële sector al sprake is van een zogeheten monetaire verkrapping als gevolg van de recente onrust in de bankensector. Banken zijn daardoor al voorzichtiger geworden met het verstrekken van nieuwe leningen, waardoor de leenkosten minder sterk hoeven te worden verhoogd om de vraag af te remmen.

Toekomstig rentebeleid

Alle aandacht gaat echter uit naar wat Powell zal gaan zeggen over het toekomstige rentebeleid. Dinsdag werd namelijk bekend dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei is afgekoeld tot 4 procent. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedselprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hardnekkig hoog en kwam uit op 5,3 procent.