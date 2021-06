Federaal parket: “Man probeerde beelden van levenloze lichaam Conings te verkopen aan Duits mediabedrijf”

Het levenloze lichaam van Jürgen Conings werd zondagochtend aangetroffen in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het waren twee mountainbikers die het lichaam per toeval aantroffen toen hun aandacht werd getrokken door een sterke geur van ontbinding.

Apart strafdossier geopend

“Eén van hen is het bos binnengegaan tot ongeveer 300 tot 400 meter afstand van het pad”, zegt het federaal parket. “Daar heeft hij het levenloze lichaam van Jürgen Conings aangetroffen.” Volgens het parket heeft die man ook beelden gemaakt van het lichaam, die hij nadien lijkt te hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf. “Deze persoon is vervolgens verhoord door de politie”, gaat het parket verder. “De procureur des Konings van Limburg heeft voor deze feiten een apart strafdossier geopend.” De andere fietser is niet bij het lichaam geweest en heeft onmiddellijk de politie verwittigd.

“Eén van de mountainbikers kennen we”, zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes over de kwestie bij HLN LIVE. “Dat is de burgemeester van Maaseik die gisteren in ons nieuws het hele verhaal heeft gedaan van hoe hij die geur had waargenomen. Hij is niet ter plaatse naar het lichaam gegaan, maar heeft wel de politie verwittigd.”

“Van de tweede mountainbiker weten we intussen ook om wie het gaat... Het gaat om de jager. Hij nam ook die geur waar en is echt op zoek gegaan naar de bron ervan. Hij heeft uiteindelijk het lichaam van Jürgen Conings aangetroffen en heeft de politie ook verwittigd. Hij heeft echter ook videobeelden gemaakt van het lichaam en heeft die te koop aangeboden aan een Duits mediabedrijf. De politie en het parket hebben dat ontdekt en hebben geprobeerd om dat te verhinderen. Maar ondertussen zijn die beelden wel degelijk verspreid. Er is nu een strafonderzoek tegen de man geopend.”

Afgrijzen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne reageert met afgrijzen op de beelden die zijn verschenen in buitenlandse media. Hij betreurt dat ze circuleren en benadrukt dat deze niet afkomstig zijn van mensen die betrokken zijn bij het onderzoek. Er wordt via gerechtelijke weg aangedrongen om de beelden te verwijderen. Het gerecht lichtte de familie in van het bestaan ervan.

Tot nu toe niet strafbaar

Tot nu toe is lijkschennis op zich niet strafbaar. Minister Van Quickenborne wil dat hiaat wegwerken.

In het nieuwe strafwetboek - dat in volle voorbereiding is - wordt lijkschennis opgenomen als strafrechtelijke inbreuk. In datzelfde wetboek zullen grafschennis en lijkschennis gelijk worden behandeld. Grafschennis ís strafbaar, maar het onteren van de stoffelijke overschotten van een overledene door er foto’s van te maken en die te verspreiden, is dat tot nog toe niet.

“Het nemen en publiceren van deze beelden is wansmakelijk en verwerpelijk. Dit kan niet door de beugel. Het doet er niet toe over wie het gaat: dader, slachtoffer, of wie dan ook. Dit is moreel verwerpelijk. Laat ons die grens dan ook duidelijk in onze strafwetgeving trekken”, aldus Van Quickenborne.

Het federaal parket maakte eerder deze middag bekend dat Jürgen Conings - die voor het laatst op 17 mei werd gezien - zich van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. Zijn lichaam bevond zich in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het bos, onder aan een boom en op een helling, waarop het zicht werd versperd door varens (Lees hier meer).

