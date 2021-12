Federaal kernkabinet zit vanavond opnieuw samen over kernuitstap

Het federale kernkabinet — premier Alexander De Croo en de vicepremiers van de verschillende partijen — komt maandagavond om 19 uur opnieuw samen over de kernuitstap. Dat verneemt persagentschap Belga in regeringskringen.

Het is niet duidelijk of de knoop maandagavond ook definitief wordt doorgehakt. Maar "alle elementen zijn stilaan wel gekend", zegt een bron binnen de regering aan Belga. "Na 20 jaar besluiteloosheid liggen alle elementen op tafel om een beslissing te nemen die 100 procent zekerheid geeft over bevoorrading en betaalbaarheid."

Premier De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hielden tot nog toe altijd vast aan een beslissing voor het einde van het jaar, maar in de week tussen kerst en nieuw worden werkzaamheden in de regering traditioneel op een lager pitje gezet.

“Een lijk is op een bepaald moment dood”

Het dossier stond vorige week ook al een aantal keer op de agenda van de federale topministers. Vooral de Franstalige liberalen van MR blijven zich verzetten tegen een kernuitstap. Zondag herhaalde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in ‘De Zevende Dag’ nog maar eens dat de twee jongste kerncentrales langer open moeten blijven. CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem verklaarde er dan weer dat er nog geen enkele piste is uitgesloten.

N-VA-voorzitter Bart De Wever haalde begin december zwaar uit naar Van der Straeten. “Van der Straeten heeft Engie eigenlijk omgekocht, ik heb er geen ander woord voor”, zei hij toen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Een uitspraak van “bedenkelijk niveau”, aldus de energieminister.

De Wever had het met die uitspraak over het CRM-mechanisme. Dat is opgezet door de federale regering om elektriciteitsbevoorrading te verzekeren vanaf 2025. “Dat is er gekomen met de steun van de N-VA. Ik heb dat zelf rechtgetrokken met collega Bert Wollants”, liet Van der Straeten fijntjes weten als reactie.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert suggereerde eerder deze maand al een compromis in de vorm van een aanpassing van de wet op de kernuitstap. Die zou dan de deur openlaten voor kernenergie in de toekomst, in de vorm van kleinere centrales of SMR's.

In een verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 gelooft Lachaert in tegenstelling tot zijn Franstalige tegenhanger niet meer. “Een lijk is op een bepaald moment dood", verklaarde hij nadat de top van uitbater Engie die piste "onmogelijk" noemde in een brief aan premier De Croo.

Op dit moment voorziet de wet een definitieve sluiting van alle zeven kerncentrales in ons land tegen 2025. In haar regeerakkoord bevestigde de federale regering die kernuitstap, al laat de tekst wel een mogelijkheid om de jongste centrales — Doel 4 en Tihange 3 — langer open te houden als dat nodig is om de prijzen betaalbaar te houden en de bevoorrading te verzekeren. Dat herhaalde vicepremier Petra De Sutter (Groen) zaterdag nogmaals op Radio 1.

Vooral over dat laatste bestaat nog twijfel, omdat de nieuwe gascentrale die Engie wil bouwen in Vilvoorde nog geen vergunning heeft. Al hoopt het bedrijf bij monde van CEO Thierry Saegeman dat daar snel verandering in komt.