FAVV sluit Ferrero-fabriek in Aarlen na salmonellabesmettingen: alle Kinder-producten uit fabriek teruggeroepen

De maatregelen komen er volgens het FAVV op basis van eigen onderzoek en omdat “het bedrijf niet in staat is om volledige informatie aan te leveren voor dit onderzoek”. De fabriek mag pas heropenen “indien Ferrero de nodige garanties kan bieden dat het regels en voorschriften voor voedselveiligheid naleeft”, klinkt het.

Ferrero produceert in Aarlen - zijn op drie na grootste productiesite wereldwijd en met 900 werknemers de grootste werkgever van Luxemburg - jaarlijks 49.000 ton chocolade. Dat is één vijfde van het totale Ferrero-volume. Dagelijks zou dat een productie van 137.000 kilogram betekenen en gaat het om zo’n 20 miljoen chocoladen eieren.

“Interne tekortkomingen”

In een mededeling erkent Ferrero in de fout te zijn gegaan. De chocolademaker erkent “interne tekortkomingen” die ertoe hebben geleid dat de informatie te laat werd gedeeld. Het bedrijf zegt de zaak “diep te betreuren” en verontschuldigt zich bij alle klanten en partners.

David Clarinval, minister van Landbouw reageert: “Ik ben tevreden over het werk dat het FAVV de afgelopen dagen heeft verricht. In het licht van de situatie is besloten de toelating van de Ferrero-fabriek in Aarlen in te trekken, om duidelijkheid te scheppen. Een dergelijk besluit wordt nooit lichtvaardig genomen, maar de huidige omstandigheden maken het noodzakelijk. De voedselveiligheid van onze burgers mag nooit worden verwaarloosd.”