Faroek Özgünes in Parijs: “Abdeslam beantwoordde zeven uur lang vragen over de aanslagen”

Woensdag kreeg Salah Abdeslam, hoofdverdachte op het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, voor het eerst het woord: “Zeven uur lang antwoordde hij op vragen van de voorzitter, openbare aanklager en advocaten van de burgerlijke partijen. In het najaar staat Abdeslam ook in ons land terecht. Het is afwachten of hij dan even spraakzaam zal zijn.”