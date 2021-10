Familie van 63-jarige die vecht voor zijn leven door ‘foute voetbalsjaal’: “Ze lachten mijn vader zelfs uit toen hij al bewusteloos op de grond lag”

ONZE OPINIE. “Een oprechte angst voor het vaccin koop je niet af door te dreigen met ontslag”

5:00 “Verplichte vaccinatie voor zorgverleners.” Het was één van de ronkende koppen, na het Overlegcomité in augustus. Ook toen wist men al: een sluitend wetgevend kader uitwerken, dat overeind blijft in de rechtbank, zal nog maanden op zich laten wachten. De overheid heeft zich hoe dan ook moeilijk gezet, door in navolging van Frankrijk en Italië een vaccinatieverplichting in te voeren. Want wie iets verplicht, moet ook sancties voorzien. Anders is het niet meer dan een loos dreigement.