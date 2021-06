Fake nieuwsbericht circuleert over schotwonden Jürgen Conings

UPDATE Dit weten we over de slachtof­fers na instorting school: pas getrouwde vrouw die kindje had verloren was in Antwerpen om haar man te bezoeken, Portugal rouwt om slachtof­fers

20 juni Bij de instorting in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid zijn vijf dodelijke slachtoffers gevallen. Vier mensen met de Portugese nationaliteit en een Moldaviër die met een Roemeens document aan het werk was in ons land. Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) was de vrouw van een van de slachtoffers pas getrouwd en had ze onlangs een kindje verloren. Ze was in Antwerpen op vakantie om haar man te bezoeken.