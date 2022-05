FACTCHECK. Neen, apenpokken hebben niets te maken met chimpanseevirus in AstraZeneca-vaccin

Op sociale media duiken berichten op waarin een link wordt gelegd tussen het apenpokkenvirus en de aanwezigheid van een chimpanseevirus in het AstraZeneca-vaccin. Mensen suggereren zo dat het apenpokkenvirus gelinkt zou zijn aan het AstraZeneca-vaccin. “Pure waanzin”, reageert viroloog Marc Van Ranst. “Dit zijn mensen die vaccins in diskrediet willen brengen.”

Volgens de viroloog van de KU Leuven is er op geen enkele manier een verband. “Dat chimpanseevirus in het AstraZeneca-vaccin dient als vector om het coronavirus in te brengen. Het zijn adenovirussen die al jaren in laboratoria worden gekweekt, die zichzelf niet verder kunnen verspreiden en die niets meer te maken hebben met de chimpansees waarvan ze oorspronkelijk afkomstig zijn.”

Het is ook niet zo dat zo dat monkeypox of apenpokken vooral bij apen voorkomen. “Origineel is dat virus wel bij apen gevonden, en daarom spreken we van apenpokken”, legt Van Ranst uit. “Maar wanneer mensen het virus krijgen, komt dat meestal van knaagdieren.”

“Wappiepraat”

Dat sommige mensen blijkbaar toch een verband gaan zoeken, vindt Van Ranst “wappiepraat”. “Dat is krankzinnig”, zegt hij. “Het gaat om mensen die coronavaccins in diskrediet willen brengen en op alle mogelijke manieren verbanden zoeken die er niet zijn. Ze kennen niets van biologie, maar horen het woord ‘apenpokken’, lezen iets over een ‘chimpansee’ in de bijsluiter van AstraZeneca, denken vervolgens ‘een chimpansee, dat is een aap’ en dat is voor hen voldoende bewijs dat er een link is. Pure waanzin. Maar dat hindert hen niet om die onzin rond te strooien.”

“Bij de mensen die besmet zijn met het apenpokkenvirus, zitten bovendien zowel gevaccineerden als ongevaccineerden”, aldus nog Van Ranst. “En in de meest gebruikte coronavaccins, Moderna en Pfizer, zitten die adenovirussen helemaal niet.”