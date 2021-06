Facebook verwijdert post Van Grieken na steunbetuiging aan familie Conings: “Nochtans deed Van Ranst hetzelfde op Twitter”

Nadat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op zijn Facebookpagina een bericht had geplaatst waarin hij de naasten van Jürgen Conings veel sterkte wenst, kreeg hij de melding dat het bericht in strijd is met de richtlijnen van Facebook inzake gevaarlijke personen en organisaties. Van Grieken kreeg naar eigen zeggen ook een waarschuwing te zien waarin Facebook ermee dreigt zijn pagina, die meer dan een half miljoen volgers telt, te verwijderen. Afhankelijk van de inbreuk kan Facebook een soort van waarschuwing toewijzen aan een gebruiker. Eén zo’n ‘strike’ heeft nog geen gevolgen, maar vanaf twee waarschuwingen volgen maatregelen: dat gaat van een ééndagsverbod op posten, reageren of pagina’s aanmaken op Facebook tot een verbod van een maand vanaf vijf of meer inbreuken.

‘Willekeurige censuur’

Conings werd zondag dood teruggevonden in een Limburgs bos na een klopjacht van meer dan een maand. De man kwam op 17 mei niet thuis van zijn werk bij defensie en had onrustwekkende afscheidsbrieven achtergelaten. Bovendien bleek even later dat hij zware wapens had ontvreemd uit de kazerne van Leopoldsburg en dat hij vlak daarna bij de woning van Marc Van Ranst was gesignaleerd. Twee weken na Conings’ verdwijning bleek dat de man in 2020 lid was van Vlaams Belang. Hij werd in dat jaar ook op de OCAD-lijst van potentieel gevaarlijke extremisten geplaatst na eerdere bedreigingen aan het adres van Van Ranst.