Facebook-startpagina opgebroken in tabbladen: eentje gesorteerd zoals op TikTok, andere chronologisch

Het ‘Home’-tabblad is het eerste dat je te zien zal krijgen bij het openen van Facebook. In dat onderdeel van de app en site zal het algoritme beslissen wat je eerst te zien krijgt. Zoals bij TikTok het geval is, zal je ook posts te zien krijgen van personen of pagina’s die je niet volgt. “Het systeem houdt rekening met duizenden signalen om om door het bos de bomen te zien en rangschikt zo de inhoud in de volgorde die wij denken dat jij het meest waardevol vindt”, claimt Meta in een persbericht.