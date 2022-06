Facebook past algoritme aan om meer op TikTok te lijken, Messenger keert terug naar de app

INTERVIEW. “Over tien jaar is Facebook verdwenen”: volgens CEO van het Huis van de Toekomst is geen enkel bedrijf immuun voor concurren­tie

Geen enkel bedrijf is ‘too big to fail’. En als Mark Zuckerberg niet oplet, is Facebook over dit en tien jaar dood en begraven. Dat voorspelt Joachim De Vos, de CEO en medeoprichter van het Huis van de Toekomst. In een nieuw boek legt hij uit waarom innovaties falen. Of beter gezegd: waarom bedrijven die innovatie missen, gedoemd zijn om te mislukken.

3 juni