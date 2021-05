Facebook gaat theorie dat coronavirus uit labo komt niet meer bannen

Facebook gaat berichten over theorieën dat het coronavirus door de mens werd gecreëerd, niet meer bannen. De beslissing komt er op een moment dat er in de VS meer stemmen opgaan dat het virus niet op natuurlijke wijze zou zijn ontstaan.

"In het kader van de huidige onderzoeken naar de oorsprong van COVID-19 en in overleg met gezondheidsexperts, halen we voortaan de berichten over de theorie dat COVID-19 gecreëerd is door de mens of werd gefabriceerd niet meer weg van onze platformen", aldus Facebook op zijn website.

Het sociaal netwerk, dat 3,45 miljard gebruikers telt op zijn vier platformen (Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp) gaat zo in tegen zijn eigen regels rond de desinformatie over het coronavirus, die in februari nog werden geüpdatet. Die regels verbieden onder meer theorieën dat een menselijke handeling achter het virus zit, net als berichten waarin gesteld wordt dat coronavaccins niet werken of dat ze gevaarlijk of giftig zijn.

"We blijven samenwerken met experts om de evolutie van de pandemie op te volgen en updaten regelmatig ons beleid als er nieuwe feiten of tendenzen opduiken", aldus Facebook nog.

Elke piste onderzocht

De Amerikaanse president Joe Biden liet gisteren weten dat hij aan de inlichtingendiensten heeft gevraagd om binnen de negentig dagen een rapport voor te leggen over de oorsprong van het vaccin. Daarbij wordt elke piste onderzocht, ook die over een ongeval in een laboratorium in Wuhan. Die theorie werd door experts van de Wereldgezondheidsorganisatie in maart nog als erg onwaarschijnlijk bestempeld.

Eerder deze maand zei adviseur voor het Witte Huis en infectioloog Anthony Fauci dat hij er niet meer van overtuigd is dat de pandemie op een natuurlijke manier is ontstaan. Fauci liet in het midden wat dan wel de oorsprong zou kunnen zijn, maar sprak zijn steun uit voor nieuw onderzoek naar de herkomst van het coronavirus.

China is niet te spreken over de Amerikaanse "labo-theorie" en zegt de legitimiteit van een nieuw onderzoek te betwisten.

Van dier op mens

Experten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voerden dit voorjaar nog een onderzoek naar de herkomst van het coronavirus in de regio van Wuhan. Die stad wordt beschouwd als de bakermat van de pandemie. Op 29 maart kwamen de experten tot de conclusie dat de overdracht van dier op mens een waarschijnlijke tot zeer waarschijnlijke hypothese was.

De experten bevestigden ook dat een incident in een labo, de piste die voormalig Amerikaans president Donald Trump verdedigde, extreem onwaarschijnlijk is.