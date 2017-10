Extreem ondervoede baby van 1,9 kilo sterft na 34 dagen honger lijden in Syrië Nog maar 0,3 procent burgers in bezette gebieden heeft toegang tot hulpgoederen TT

Bron: Bild, Reuters 0 afp Gruwelijk waren ze, de beelden van de extreem ondervoede en stervende baby Sahar, die zondag werd binnengebracht in het ziekenhuis in Oost-Ghouta, niet ver van Damascus. Alle hulp kwam voor het meisje te laat, zondagavond stierf ze, amper 34 dagen oud en 1,9 kilogram zwaar. Hulporganisaties eisen een luchtbrug voor de bevolking die het slachtoffer is van presidents Assad genadeloze hongeroorlog.

Oost-Ghouta, een wijk niet ver van de stad Damascus, vormt een enclave in handen van Syrische rebellen die echter helemaal omringd wordt door regeringstroepen van president Assad. Om het gebied wordt al maanden en zelfs jaren gevochten, met de burgerbevolking als het voornaamste slachtoffer.



Hulpverleners trekken nu aan de alarmbel, na de gruwelijke foto's van ondervoede baby's en kinderen die de afgelopen dagen naar buiten kwamen. Ze verwijten de regering-Assad een regelrechte hongeroorlog te voeren. De wijk is volledig omsingeld, het aanbod van de Verenigde Naties om hulpgoederen binnen te laten wordt 9 op de 10 keer afgewezen.

afp Sahar woog toen ze binnenkwam in het ziekenhuis amper 1,9 kilogram. Later die avond overleed ze.

Luchtbrug

De Syrian American Medical Society, die meer dan 100 ziekenhuizen in Syrië uitbaat, stelt nu voor luchtbruggen in te zetten. "De artsen en burgers in de belegerde stad hebben hulp nodig, op welke manier dan ook." Volgens de organisatie zijn minstens 200 kinderen zo ondervoed en is het risico op overlijden zo groot dat ze onmiddellijk naar andere ziekenhuizen overgebracht zouden moeten worden.



"Assad heeft geen dynamiet, geen bommen, zelfs geen machinegeweren nodig", zegt ook de Duitse hulporganisatie Adopt a Revolution die op het terrein actief is. "De terreur waar de burgers in de voorsteden van Damascus het slachtoffer van zijn, heet 'honger'. Geen dood is zo gruwelijk als de hongerdood." Volgens Adopt a Revolution is Oost-Ghouta een regelrechte 'hongergevangenis'.

Geen toegang tot hulp

In heel Oost-Ghouta zitten ongeveer 376.000 burgers vast. Volgens het Syrische Netwerk voor de Mensenrechten (SOHR) zijn in Oost-Ghouta al 397 burgers van honger gestorven, 206 onder hen kinderen. De VN-organisatie OCHA Syria maakte gisteren bekend dat in september maar 8,1 procent van de burgers in bezette gebieden toegang hadden tot hulpgoederen. In oktober daalde dat aantal zelfs maar tot 0,3 procent.

