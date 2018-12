Extra veld voor KSC Wielsbeke Joyce Mesdag

10 december 2018

Het gemeentebestuur van Wielsbeke heeft 850.000 euro geïnvesteerd in sportsite Kraaienhof in Sint-Baafs-Vijve. Het kocht een aangrenzend perceel van 2 hectare, om er een extra voetbalveld aan te leggen voor voetbalclub KSC Wielsbeke. Het speelveld van de Duiveltjes werd opgeschoven. Op de plaats van het oude Duiveltjesveld werd de parking uitgebreid. De verlichting werd ten slotte ook nog vernieuwd. “De voetbalclub strekt zich uit over onze drie deelgemeenten”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Zo heeft de club ook nog een terrein in Ooigem, en twee terreinen in Wielsbeke. Het ledenaantal groeit almaar van de club, waardoor er nood was aan extra speelruimte. Op de grond die we verworven hebben, kan in de toekomst eventueel nóg een extra speelveld aangelegd worden, mocht dat nodig blijken.”