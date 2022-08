Extra ruimte voor watersport aan de Belgische kust

Om in te spelen op de groeiende populariteit van watersport, is de ruimte voor watersport aan de Belgische kust met ruim de helft uitgebreid. Dat meldt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Ondanks de coronacrisis is het aantal watersporters aan onze Noordzee blijven groeien. Uit cijfers van Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV) blijkt dat het aantal leden gestegen is van 25.200 leden in 2018 tot 28.900 in 2021.

Door de groeiende populariteit is er ook vraag naar extra ruimte. Op vraag van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft het directoraat-generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit in het voorjaar samen met de sector en stakeholders onderzocht wat de mogelijkheden zijn om meer ruimte te voorzien voor watersport op zee.

Na overleg met alle betrokkenen zijn de zones voor watersport uitgebreid. Volgens minister Van Quickenborne is die uitbreiding intussen in 8 van de 9 kustgemeentes met ruimte voor watersport doorgevoerd, goed voor een uitbreiding van 5,9 kilometer naar 9,2 kilometer in de zomer. Daarnaast werken de gemeenten Koksijde, De Panne en Bredene met een winter/zomerplan. Daardoor komt er in de winter nog eens 1,2 km watersportzone bij. Minister Van Quickenborne voorziet dat er nog ruimte bijkomt. Daarvoor loopt er nog overleg.

“Watersport aan onze Belgische kust is populairder dan ooit”, zegt de Open VLD-minister. “Daar is ook ruimte voor nodig. Ondanks het feit dat ons klein stukje Noordzee drukbezet is, slagen we er goed in om verschillende activiteiten voldoende plaats te geven. Dat doen we nu ook voor watersport. Samen met de partners en de kustgemeenten hebben we voor meer dan 3 km extra watersportzone gezorgd. Het is een gezonde basis om watersportclubs nog meer te doen groeien.”

