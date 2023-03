Explosies Nord Stream-pijpleidingen volgens VS wellicht werk van pro-Oekraïense groep

Heineken geeft toe dat het nog in Rusland actief is: “We hadden duidelij­ker moeten zijn”

Heineken heeft zijn excuses aangeboden voor de gebrekkige communicatie over zijn stappen om Rusland de rug toe te keren. De Nederlandse bierbrouwer is namelijk nog steeds in dat land actief, ondanks dat de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar aan de gang is. Onlangs kwam zelfs aan het licht dat Heineken in Rusland ook nog tientallen nieuwe producten heeft gelanceerd. Ook nam de Russische tak nieuw personeel aan.