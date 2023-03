Explosies Nord Stream-pijpleidingen mogelijk werk van pro-Oekraïens commando: “Jacht met vijf mannen en vrouw aan boord”

UpdateDe ontploffingen aan de Nord Stream-gaspijpleidingen 1 en 2 in september vorig jaar zijn het werk van een pro-Oekraïense groep. Dat suggereert een inlichtingenrapport van de Amerikaanse autoriteiten volgens ‘The New York Times’. Duitse onderzoeksjournalisten melden dan weer dat een westerse inlichtingendienst in de herfst van vorig jaar aan Duitse collega's vertelde dat het om een Oekraïens commando ging. De journalisten zeggen ook dat de Duitse onderzoekers het vaartuig van de daders hebben geïdentificeerd én de crew die aan boord was.

Het inlichtingenrapport waar ‘The New York Times’ zich op baseert suggereert dat de uitvoerders van de aanslag in de Baltische Zee zich richtten tegen de Russische president Vladimir Poetin. Er zou evenwel geen bewijs zijn dat president Volodymyr Zelensky of een van zijn medewerkers betrokken zijn. Ook is er geen bewijs dat de groep gehandeld zou hebben in opdracht van de Oekraïense regering of een van haar leden. Het rapport specificeert verder “noch de groepsleden, noch wie de actie heeft gecoördineerd of betaald”.

Dat doen enkele Duitse media wél. Journalisten van ‘ARD’ en ‘Die Zeit’ zeggen dat Duitse onderzoekers een jacht geïdentificeerd hebben dat op 6 september 2022 uitvoer van Rostock in het noordoosten van Duitsland, met aan boord een commando van zes mensen: vijf mannen en een vrouw. “Ze geloven dat het team bestond uit twee duikers, twee assistenten, een kapitein en een dokter”, zeggen ze. “Ze vonden later ook forensisch bewijs op een tafel in het jacht: sporen van explosieven.”

Paspoorten

Later werd het jacht nog gelokaliseerd in Wieck auf dem Darß en aan het Deense eiland Christiansø, vlakbij de plaatsen waar de explosies plaatsvonden. “De paspoorten die gebruikt werden om het jacht te huren in Polen, waren vervalst en van bijzonder hoge kwaliteit”, klinkt het nog.

Eind september werd in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 tussen Duitsland en Rusland plots drukverlies vastgesteld. Later bleek het om ontploffingen te gaan, te wijten aan sabotage. Wie ervoor verantwoordelijk is, bleef tot hiertoe een onopgelost mysterie.

De Verenigde Staten en de NAVO noemden de aanslagen op de gaspijpleidingen “een daad van sabotage”. Moskou gaf het Westen de schuld en eiste een onafhankelijk onderzoek door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Geen van beide partijen leverde bewijzen voor de stelling die ze innamen.

De pijpleiding Nord Stream 1, die loopt van het Russische Vyborg tot in het Duitse Lubmin, vervoerde in 2021 maar liefst 59,2 miljard kubieke meter aardgas. Sinds de ingebruikname van de pijpleiding eind 2011 werd meer dan 441 miljard kubieke meter Russisch aardgas naar Duitsland vervoerd. Rusland was jarenlang de belangrijkste aardgasleverancier van Duitsland.

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne draaide de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan naar Europa echter geleidelijk aan steeds meer dicht. Europa van zijn kant probeert in sneltempo zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen, onder meer door in te zetten op de invoer van vloeibaar aardgas (lng).

Gasprijs sterk gedaald

In augustus vorig jaar bereikte de Europese aardgasprijs pieken van meer dan 340 euro door onrust over de sterk geslonken gasleveringen aan Europa door Rusland. Inmiddels is de Europese afhankelijkheid van Russisch gas sterk afgebouwd, bijvoorbeeld door de invoer van meer gas uit de Verenigde Staten en Qatar. De voorbije maanden daalde de Europese gasprijs sterk. Maandag zelfs tot het laagste niveau sinds de zomer van 2021.

