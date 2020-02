EXPLAINER. Wat is een schrikkeljaar en waar komt het vandaan? Redactie

28 februari 2020

15u33 0 Morgen, 29 februari, is een schrikkeldag. Maar waarom hebben we om de vier jaar 366 dagen in een jaar? Hoe is een schrikkeljaar ontstaan? En wat hebben Julius Caesar en paus Gregorius XIII hiermee te maken? Wij leggen het hieronder in een video voor u uit.

De aarde heeft 365 dagen en 6 uur nodig om rond de zon te draaien. In elk jaar blijft er dus 6 uur over. Om de vier jaar worden de extra uren omgezet in één dag. Een schrikkeljaar is met andere woorden een jaar met 366 dagen in plaats van 365. De Romeinse kalender telde 355 dagen, maar Julius Caesar had een beter idee. Hij veranderde de kalender naar 365 dagen en besloot dat er om de vier jaar een schrikkeldag moest komen. Toch klopte dat niet volledig.

In de zestiende eeuw was er een verschil van tien dagen. Paus Gregorius XIII herstelde dat in 1582. De kalender ging van 4 oktober ineens naar 15 oktober. De paus bepaalde dat eeuwjaren geen schrikkeljaren zouden zijn, tenzij ze deelbaar zijn door vierhonderd. Ter verduidelijking: 2000 was dus een schrikkeljaar.

In het verleden vonden op een schrikkeldag ook enkele historische momenten plaats. Zo werd Hattie McDaniel in 1940 de eerste Afrikaans-Amerikaanse actrice die een Academy Award won. Ook werd in 1964 de baby van prinses Alexandra van Kent geboren. Het was de eerste koninklijke baby in de geschiedenis.