Experts: scholen in Brugge kregen slechte CO₂-meters

“In het onderwijs zijn ze zelfs niet verplicht, maar we wilden toch zorgen voor een veilig gevoel. We gaan dezelfde vragen die de experts stellen voorleggen aan de leverancier én we gaan de klaslokalen voortaan ook meten met de duurdere NDIR-toestellen die we ook hebben. Daarvan hebben we er een twintigtal. We zullen de resultaten van beide meters bovendien met elkaar vergelijken. Ik ben verbaasd, want ik zie die CO2-meters, waarvan we er 125 aankochten, overal opduiken. Het is daarom belangrijk dat er een duidelijk kader en duidelijke info komt. Ik ga hierover de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Consumentenbescherming vragen stellen. Die worden vandaag nog verstuurd.”