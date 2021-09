Experts: scholen in Brugge kregen slechte CO₂-meters, stadsbestuur roept leverancier op het matje

Met heel veel trots stelde schepen van Onderwijs Jasper Pillen (Open Vld) vorige week, net voor de start van het nieuwe schooljaar, de aankoop van de stad van 125 CO2-meters voor. Prijs per stuk: zo'n 30 euro. Ook de Brugse scholen die vallen onder het stedelijke onderwijs reageerden opgetogen. Ze kregen per school zo'n vijf meters die ze in lokalen konden plaatsen om de luchtkwaliteit te meten.

Maar in plaats van rechtstreeks de CO te meten, gebruiken de toestellen die Brugge aankocht sensoren die reageren op het totaal aan vluchtige organische stoffen (TVOC) in de lucht. “Eigenlijk doen die toestellen slechts een schatting van de CO2-concentratie”, zeggen experts. “Het is eigenlijk gevaarlijker om zo’n meter te plaatsen dan helemaal geen”, klinkt de kritiek. In Brugge zitten ze verveeld met de zaak. Volgens schepen Jasper Pillen gebeurde de aankoop met de beste bedoelingen. “We hebben daarvoor vertrouwd op de expertise van onze preventieadviseurs. Zij hebben uiteindelijk de aankoop gedaan. We beslisten dat al in juni, lang voor er duidelijkheid was over CO2-meters die al dan niet verplicht zouden zijn.”

20 andere toestellen

In het onderwijs zijn ze op dit moment zelfs niet verplicht. “Maar we wilden toch voor een veilig gevoel zorgen", zegt Pillen. “We zullen dezelfde vragen die de experts stellen voorleggen aan de leverancier én we zullen de klaslokalen voortaan ook meten met de duurdere NDIR-toestellen die we ook hebben. Daarvan hebben we er een twintigtal. We zullen de resultaten van beide meters bovendien met elkaar vergelijken. Ik ben verbaasd, want ik zie die CO2-meters, waarvan we er 125 aankochten, overal opduiken. Het is daarom belangrijk dat er een duidelijk kader en duidelijke info komt. Ik ga hierover de minister van Volksgezondheid (Frank Vandenbroucke, red.) en de staatssecretaris van Consumentenbescherming (Eva De Bleeker, red.) vragen stellen. Die worden vandaag nog verstuurd.”

Ramen open

Voorlopig denkt de schepen dat er geen probleem is met de luchtkwaliteit in de scholen. “Het is mooi weer, de ramen kunnen open. Maar we moeten deze kwestie wel snel uitklaren.” Pillen roept de overheid op om met duidelijke regels te komen om zulke problemen in de toekomst te vermijden, zeker voor andere sectoren waar ze wél verplicht zijn, zoals cafés en kapsalons. Volksgezondheid controleert óf die toestellen er zijn, niet of ze ook deugen.

