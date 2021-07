Experts erg kritisch voor verpakken PFOS-grond: “Ik denk eerder aan iets als een sarcofaag”

PFOS en 3M wat is het ook al weer

PFOS kwam sinds vorige maand prominent in het nieuws, concreet gaat de affaire om chemische stoffen in de grond. De synthetische stof PFOS is interessant voor de industrie omdat ze water-, vet- en vuilafstotend is, denk aan regenjassen, schoonmaakmiddelen, verpakkingen of anti-aanbakpannen. Een nadeel is dat ze bijna niet afbreekbaar is, waardoor ze erg lang in de grond aanwezig blijft. PFOS-deeltjes zijn niet natuurlijk, ze kunnen wel in de natuur terechtkomen door wind of afvalwater van bedrijven.