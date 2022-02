Experts beantwoorden uw 5 belangrijkste vragen over Oekraïne in video

ANALYSE. Twee leiders. Twee toespraken. Eén Hitler. Wie lijkt het meest op hem?

“Denatsifikatsija”. De nazi’s uit Oekraïne verdrijven. Daar is het Rusland om te doen, zei Vladimir Poetin in zijn oorlogsspeech. Waarna er op de officiële website van het aangevallen land een spotprent verscheen die Poetin zélf met Hitler afbeeldt. “Hoe kunnen wij nazi’s zijn?”, zo had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky — van Joodse afkomst nota bene — wat eerder aan de Russische bevolking gevraagd. We vergelijken de twee leiders in hun eigen woorden. Aan u om te bepalen wie het meest op Hitler lijkt — of op z’n minst de grootste dreiging voor Europa inhoudt.

24 februari