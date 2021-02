Experten over derde golf een maand geleden vs. nu: van ongerustheid tot reden tot (licht) optimisme

Een maand geleden zagen heel wat experts en politici in de coronavarianten de voorbode van de gevreesde derde golf. “Met de komst van de nieuwe varianten in januari,leek het dat we terug een stijging zouden krijgen. Maar in plaats van een stijging, zagen we een afvlakking van de curve”, aldus een optimistische Marc Van Ranst.

Eind november werden de eerste vier gevallen van besmettingen met de Britse coronavariant vastgesteld op Belgische bodem. Anderhalve maand later, op 14 januari, stond de teller op 70 bevestigde gevallen met de besmettelijkere variant. “We worden geconfronteerd met een nieuw gevaar”, reageerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) destijds in het parlement. “Alleen als we de huidige regels strak toepassen en volhouden en bovendien een agressieve teststrategie hanteren, zullen ze volstaan om een derde golf te vermijden.”

Ook biostatisticus Geert Molenbergs maakte zich eind januari ongerust over de opmars van de Britse variant: “Die verspreidt zich makkelijker omdat die besmettelijker is, bij ons tot wel 60 procent. Niemand durft uit te sluiten dat een nieuwe lockdown nodig is, maar we proberen er alles aan te doen dat het niet zover hoeft te komen.” Niet lang daarna maakt de Zuid-Afrikaanse variant haar intrede. “Mogelijk is die nóg besmettelijker”, zei immunoloog Johan Neyts in onze krant. En ook de Braziliaanse variant baart de experten zorgen.

Optimisme

Ondertussen klinkt de toon onder experts een pak positiever dan een paar weken terug. De coronacijfers gaan de goede kant uit: het aantal nieuwe besmettingen daalde vorige week opnieuw met vijftien procent, ondanks het feit dat ongeveer de helft van de besmettingen nu te danken zou zijn aan de besmettelijkere Britse variant. “Met de komst van de nieuwe varianten in januari en de mensen die terugkwamen van op reis, leek het dat we terug een stijging zouden krijgen. Maar we hebben die kunnen absorberen. In plaats van een stijging, zagen we een afvlakking van de curve”, aldus professor Marc Van Ranst. Eerder toonde de viroloog zich ook al optimistisch in een interview met onze krant. “Wij praten nu over het vermijden van een derde golf, terwijl buurlanden van ons zich zorgen maken over een vierde golf”, zei hij. “We hebben met andere woorden een golf overgeslagen, en dat is niet minnetjes.”

Ook professor biostatistiek Geert Molenberghs ziet reden tot opluchting: “Als we op deze manier verderdoen en de maatregelen blijven volgen, zullen we waarschijnlijk een derde golf vermijden.” Dat we betere cijfers voorleggen dan landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal, heeft volgens hem deels te maken met de afschaffing van kerst en nieuwjaar: “Daar plukken we nu de vruchten van. In sommige landen hebben ze dat niet gedaan en daar dragen ze nu de gevolgen.”

Versoepelingen

Het verbod op niet-essentiële reizen en het terugschroeven van de buitenschoolse activiteiten van lagere schoolkinderen, waren volgens hem goede beslissingen. “We wéten dat de mensen de maatregelen beu zijn, maar ze werken wel”. Desondanks zijn we er nog niet, nuanceert hij. “Sterke versoepelingen in een periode dat de Britse variant meer begint te circuleren, zoals in Ierland en Portugal, kunnen tot moeilijke situaties leiden. Het gaat bij ons natuurlijk in de goede richting, maar we moeten ervoor zorgen dat we deze periode goed absorberen”, zegt hij maandagochtend in HLN LIVE. Toch sluit hij kleine versoepelingen de komende maand niet uit. “Enige voorzichtigheid is toch geboden, maar alles hangt af van de cijfers en hoe we daarmee omgaan.” Of de cijfers genoeg ruimte bieden voor versoepelingen, ligt nu in handen van de regering.

