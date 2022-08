Expert over bosbrand die ondergronds verder woedt: “Een week later kan het vuur 100 meter verder zitten zonder dat je het zag”

“Alles weer onder controle”. Dat dàchten ze in de Gironde toen de laatste week van juli inging. Twee gigantische bosbranden hadden er 14.000 hectare bos vernield. Drie weken later zijn daar tienduizenden mensen op de vlucht. Nu blijkt dat het vuur in de grond was gekropen en al die tijd is blijven smeulen om elders weer boven te komen. Wat weten we over dit fenomeen? Waarom is een ondergrondse brand zo moeilijk te detecteren en te bestrijden? Kan dit overal en dus ook hier gebeuren? We spraken de experts natuurbranden van de brandweer en Natuur en Bos. “Zowat bij elke heropflakkering in de natuur heb je te maken met een grondbrand.”