Experiment in Duitsland bestudeert coronarisico bij grote evenementen

22 augustus 2020

14u02

Bron: Belga 0 In de Duitse stad Leipzig vindt vandaag (zaterdag) een ongewoon concert plaats. De Duitse popzanger Tim Bendzko werkt samen met wetenschappers van de universiteit van Halle om te onderzoeken hoe groot precies het risico is op coronabesmetting bij grote evenementen.

Ook in Duitsland woedt er een debat of grootschalige evenementen in concertzalen en stadions mogelijk moeten zijn tijdens de coronapandemie. “We willen bestuderen hoeveel contact de deelnemers met elkaar hebben tijdens het concert - dat is op dit moment nog altijd niet duidelijk”, aldus Stefan Moritz, die het onderzoek leidt.

De concertgangers krijgen een apparaatje dat hun gangen nagaat en hun contacten bijhoudt. Sensoren op het plafond brengen de bewegingen in de zaal in kaart. En er wordt fluorescerende handgel uitgedeeld. Daarmee kan na het concert met behulp van UV-lampen gekeken worden welke oppervlakken het vaakst aangeraakt werden.

Enkele dagen geleden hadden iets meer dan 2.200 mensen zich ingeschreven voor het experiment, terwijl er eigenlijk naar 4.000 vrijwilligers was gezocht. Alle deelnemers moeten een negatieve coronatest voorleggen en ze zullen FFP 2-maskers dragen tijdens het concert. De resultaten van het onderzoek worden in oktober verwacht.

