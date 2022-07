EXCLUSIEF. Op bezoek in het vijfsterrenhotel op Ibiza van Marc Coucke: “Saint-Tropez is erover, hier voel ik me wél welkom”

Met Anderlecht wil het Europees nog niet vlotten, maar in de hotelwereld schittert Marc Coucke voortaan in de Champions League. Naast het vijfsterrenhotel Le Sanglier in Durbuy en grootse plannen voor het iconische La Réserve in Knokke heeft Alychlo – de investeringsmaatschappij van Coucke – vorige maand de helft van de aandelen van de OKU-groep gekocht. Zo heeft hij in één klap twee vijfsterrenhotels extra in portefeuille, op het Griekse Kos en Ibiza. Oku is Japans voor innerlijke rust en samen met zijn vrouw Nathalie (48) en de twee dochters Alysée (15) en Chloé (18) wilde de ondernemer de voorbije twee weken eens uitvissen of dat wel klopt. Aangezien checken en dubbelchecken ook tot ons takenpakket behoort, waren we bereid ons op te offeren om eens te gaan logeren in de nieuwste herberg van Coucke. De baas moest het nu zelfs geen tweede keer vragen.