EXCLUSIEF. Jacobus Perdaems, veroordeel­de stalker van Ilse Demeule­mees­ter: "Op seks was ik niet uit. Ilse kon niet begrijpen dat ik haar kon weerstaan”

De zakenman die is veroordeeld voor het stalken en opzettelijk aanrijden van ex-Miss België Ilse De Meulemeester, gaat in hoger beroep. En hij geeft voor het eerst een interview. Jacobus ‘Koos’ Perdaems (65), onder andere eigenaar van de legendarische Antwerpse frituur Number One, zegt dat hij is veroordeeld op basis van een onvolledig dossier. “Substituut-procureur des Konings Chris Nys heeft het onderzoek gemanipuleerd om Ilse De Meulemeester en haar ex Glenn Janssens vrije aftocht te gunnen. Ik ben geen stalker, ik ben het slachtoffer van afpersing en corruptie.”