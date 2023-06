EXCLUSIEF. De plannen voor de wederopbouw van Marioepol zodra die stad heroverd is op de Russen

Tieners slaan andere tieners in elkaar én filmen dat. Experts geven tips voor ouders: “De 5 A’s zijn de meest effectieve methodes”

Tot bloedens toe in elkaar geslagen én tegelijk gefilmd worden: ‘happy slapping’ is een populair fenomeen bij jongeren op sociale media, dat wees onderzoek van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws eerder uit. Maar wat doe je wanneer je zélf het slachtoffer bent, of wanneer je zoiets ziet gebeuren? Experts geven concrete tips: “Omstanders spelen een grote rol.”