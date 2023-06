EXCLUSIEF. Commissievoorzitter Von Der Leyen gooit het roer om: dan toch geen strenge ‘Natuurherstelwet’

Jambon krijgt consultan­cy­fac­tuur maar niet op orde en komt onder vuur in bitsig debat: “U maakt er een boeltje van”

De Vlaamse regering slaagt er niet in om klaarheid te scheppen over haar kosten voor consultancy. Minister-president Jan Jambon (N-VA) werd naar het parlement geroepen en kreeg het daar niet meer uitgelegd. Een uurtje voor het debat mocht de oppositie in zeven haasten de lijst met 135.000 facturen gaan inkijken, en die schoot met scherp: “De laatste strohalm die uw regering had, was een begroting op orde. Maar ook die geloofwaardigheid is weg.”