Ex-VRT-baas en zelfverklaard onnozelaar Mark Coenen: “Hoe dúrven wij mannen eigenlijk? Allez jong!”

Mark Coenen schrijft boek over zijn Italiaanse midlifecri­sis: “Limburg is Le Marche in het klein”

27 september Netmanager StuBru, netmanager Donna, Canvas, zelfs algemeen directeur Radio en later Strategie. Er is geen functie bij VRT die Mark Coenen (57) niet bekleed heeft. Toen zijn carrière begon te tanen, nam hij in 2010 een fors besluit. Hij kocht een huisje in het Italiaanse Le Marche op zoek naar ristretto’s bij het ontbijt, Italiaanse cultuur, kuststadjes vol licht en van licht vergane glorie, trattoria’s met de beste crostini’s en zon. Het opleidingshoofd Journalistiek in Hasselt heeft er nu het boek ‘Italië voor idioten’ over geschreven.