Ex-soldaat in Frankrijk opgepakt vanwege betrokkenheid bij ontvoering Mia (8)

In de Hautes Pyrénées (het zuidwesten van Frankrijk) is een vroegere soldaat opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van de achtjarige Mia Montemaggi . De kidnapping vond midden april in de Vogezen plaats.

Het gaat om een luitenant-kolonel op rust. Eergisteren werd hij bij een operatie van de gendarmerie en de politie in de kraag gevat. De man staat in nauw contact met Rémy Daillet, een complotdenker die ervan verdacht wordt de ontvoering op touw te hebben gezet.

Eerst de feiten nog even op een rij: de bal ging aan het rollen via Lola Montemaggi (28), de moeder van het meisje. Zij behandelde Mia zodanig gewelddadig dat sociale diensten beslisten om haar dochter af te nemen. De tijdelijke voogdij ging naar de grootmoeder van het meisje.

Lola kon niet leven met die beslissing en dus zocht ze hulp om haar eigen dochter te laten ontvoeren. Op 13 april vond de kidnapping plaats in de gemeente Les Poulières (Vogezen). Twee mannen belden aan bij de oma, met de smoes dat ze van de jeugdbescherming waren. Een derde dader wachtte intussen in een bestelwagen.

Volledig scherm Het huis van de oma, waar Mia ontvoerd werd. © AFP

List geslaagd

“Ze vielen binnen voor een onverwachte inspectie en maakten haar wijs dat het kind mee moest naar hun bureau”, preciseerde procureur Nicolas Heitz op een persconferentie. “Daar was op de middag zogezegd een meeting met haar moeder gepland. Door de naam van een begeleider van Mia te noemen, probeerden ze haar vertrouwen te winnen. Ze toonden ook documenten met het logo van het ministerie van Justitie.”

Het duo kreeg Mia zonder geweld mee, de list was geslaagd. De overdonderde oma hield er echter een slecht gevoel aan over en dus belde ze de instantie op. Daar verzekerden ze haar dat er die dag zeker niemand langs zou komen. Meteen werd groot alarm geslagen.

Volledig scherm Lola Montemaggi, de moeder van Mia die de opdracht gaf voor haar ontvoering. © AFP

“Pedofilienetwerk voor elite”

De drie ontvoerders (23, 58 en 60 jaar) werden ‘s nachts uit hun bed gelicht in Parijs, Seine-et-Marne en Les Lilas. Een strafblad hadden ze niet, maar ze werden wel al in de gaten gehouden door het Franse binnenlandse veiligheidsagentschap DGSI.

Speurders hadden immers berichten van hen onderschept waarin ze plannen maakten om vaccinatiecentra op te blazen. In het huis van een van de verdachten werd alvast materiaal aangetroffen om explosieven te maken.

Maar daar bleef het niet bij: ze wilden ook kinderen ontvoeren die “in de klauwen van sociale diensten” beland waren. Achter dat goedbedoelde systeem schuilde volgens hen een pedofilienetwerk voor de elite.

“Fier op wat we gedaan hebben”

Spijt toonde het trio absoluut niet. “We zijn net fier op wat we gedaan hebben”, klonk het in hun verhoor. “We verzetten ons tegen de barbaarsheid van het systeem. Dankzij ons werd een meisje weer herenigd met haar moeder, we voelen ons net Arsène Lupin (een personage die stal van de rijken en een deel van de buit aan de armen schonk; nvdr).”

Vijf dagen na de ontvoering volgde de grote doorbraak: moeder en dochter werden in goede gezondheid teruggevonden in een kraakpand in de Zwitserse gemeente Sainte-Croix. In de zaak werden ook nog een vierde en vijfde verdachte opgepakt.

Volledig scherm Mia Montemaggi. © AFP

Staatsgreep

Meerdere betrokkenen hebben inmiddels aangegeven dat Daillet de grote spilfiguur was. Lola had zich eerst tot hem gewend om haar probleem op te lossen, hij zette vervolgens de hele organisatie op touw. Met de 3.000 euro die hij via een offshore rekening overschreef, konden de ontvoerders hun project uitvoeren. Daarna hielp hij moeder en dochter ook nog aan een schuilplaats over de grens.

Maar wie is die Daillet nu? Een complotgoeroe met een afkeer voor Joden, zo blijkt. Zijn filmpjes, waarin hij onder meer pleit voor een staatsgreep, worden online honderdduizenden keren bekeken. Daarnaast verzet hij zich tegen het systeem om kinderen te plaatsen en pleit hij voor thuisonderwijs. Op een site geeft hij Fransen tips om naar het buitenland te vluchten, zodat ze kunnen ontsnappen aan de “dictatuur”.

Volledig scherm Rémy Daillet. © RV

Combi’s geramd

Dat zijn ideeën tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, bleek vorig jaar al. Een man reed toen met zijn wagen door de omheining van het politiebureau in Dax en ramde enkele combi’s. Naar eigen zeggen was hij opgehitst door Daillet en wilde hij een staatsgreep plegen. De dader bleek mentaal ziek en werd opgenomen in een instelling.

Mia werd na de positieve ontknoping weer herenigd met haar grootmoeder. Daillet werd eind mei in Maleisië gearresteerd.

