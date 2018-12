Ex-leerling van veroordeelde basketbalcoach doet zijn verhaal: “Het was raar, een coach die je uitnodigt voor een weekendje logeren” Eline van Suchtelen

14 december 2018

14u01

Bron: Trouw 0 Nederlander Luuk von Burg trainde twee jaar onder basketbalcoach Edmar D., die vorig jaar 3,5 jaar cel en tbs kreeg voor seksueel misbruik van drie pupillen, webcamseks met twaalf minderjarigen en het maken van kinderporno. Zijn vroegere leerling Luuk vraagt zich nog steeds af waarom de club nooit heeft geïnformeerd of er bij hem iets is gebeurd.

Luuk von Burg (21) dacht niet meer zo vaak aan wat hij in zijn jeugd had meegemaakt met zijn basketbalcoach. De herinneringen aan die ene gebeurtenis op zijn kamer, aan de rare WhatsAppjes, waren weggezakt. Tot september van dit jaar. Er komt dan een nieuwe zedenzaak aan het licht in de regio. Basketbalcoach Arne W. wordt verdacht van onzedelijk gedrag bij zijn pupillen. Luuk kent het basketbalwereldje in de regio Utrecht goed, en dus ook Arne W.

Hij leest in de Soester Courant dat er bij Red Stars, waar de verdachte werkte, volgens de voorzitter “absoluut geen sprake is geweest van ontucht met jeugdleden”. Die stelligheid verbaast hem. “Je kunt zoiets helemaal niet zeggen”, vertelt Luuk in een Utrechts café.

Bij zijn oude club werd hij gecoacht door Edmar D., met wie hij intensief contact had. Na diens veroordeling heeft niemand gevraagd: “Goh Luuk, hoe was dat toen voor je? Had je het er moeilijk mee?” Probeer dan maar eens je mond open te doen. Daarom wil de basketballer, die nu journalistiek studeert, praten over wat hij zelf heeft meegemaakt.

