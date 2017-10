Ex-collega van 'De Reus': "30 jaar hing robotfoto op, nooit de link gelegd" 13u07

Bron: VTM Nieuws 216 VTM Nieuws "Ik kan het niet geloven dat hij lid zou geweest zijn van de Bende van Nijvel." Dat heeft een ex-collega van de zogenaamde 'Reus' vandaag anoniem aan VTM NIEUWS verteld. "Dertig jaar hing de robotfoto aan de muur, nooit hebben we de link gelegd."

"Iedere avond gingen wij een pint drinken. Hij behoorde tot onze sociale kring. Ik ben enorm teleurgesteld en eigenlijk hoop ik dat het niet om die persoon gaat." De voormalige rijkswachter van Dendermonde die vandaag zijn verhaal over 'De Reus' van De Bende van Nijvel doet, is duidelijk aangeslagen door de recente onthullingen.

"Niemand heeft ooit vermoed dat hij tot zoiets in staat zou geweest zijn. Die robotfoto heeft ook dertig jaar lang aan de muur gehangen, maar nooit hebben we de link met hem gelegd. Misschien omdat we te dicht bij hem stonden." En deze anonieme getuige is niet alleen in zijn verontwaardiging. "Ik heb met andere oud-collega's gesproken en ook bij hen is de verbijstering groot."

De getuige hoopt nog altijd dat zijn ex-collega niet 'De Reus' was. "Ik wacht hoopvol het onderzoek af', besluit de man vandaag in het VTM Nieuws.