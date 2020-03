Blijf actief Gesponsorde inhoud Ex-CEO van VDAB, Fons Leroy (65), zit niet stil na zijn pensioen: “Ik werk nog 30 uur per week, maar enkel wat ik zelf wil.” Aangeboden door VDAB

16 maart 2020

08u00 0 Fons Leroy (65) was jarenlang CEO van VDAB. In juli 2019 ging zijn pensioen van start maar rustig in de zetel liggen, is niet aan hem besteed. “Ik heb 2 maanden gevoeld hoe het zou zijn als ik niets te doen zou hebben, en dat maakte me zeer ongelukkig.”

“Als CEO van de VDAB heb ik jarenlang 60 uur per week gewerkt. Natuurlijk was het niet altijd gemakkelijk maar in het algemeen was mijn job een passie. Vooral dat ik betekenisvol bezig mocht zijn voor de maatschappij maakte dat ik zelfs nooit gedacht heb aan een vervroegd pensioen. Maar enkele maanden geleden werd ik 65 jaar en was het dan toch zover. Ik wist dat een te bruuske verandering niet goed zou zijn voor mij. Mijn vrouw moet nog enkele jaren werken, de kinderen hebben een eigen carrière en de kleinkinderen komen vooral in het weekend op bezoek. Ik moest en zou me nog nuttig bezighouden.”

Stilte voor de storm

“De eerste twee maanden van mijn pensioen waren noodgedwongen rustig omdat het net zomer was. Ik voelde hoe moeilijk het was voor mij, dat iedereen rond me nog actief was en ik thuis zat. Als dàt mijn pensioen zou zijn, zou ik vereenzamen. Ik was dan ook heel blij dat ik in september met enkele nieuwe opdrachten kon beginnen. Ik ben ondertussen voorzitter van verschillende verenigingen, zoals onder andere het Rode Neuzenfonds, stel mijn kennis ter beschikking van de Europese Commissie, geef lezingen en heb zelfs samen met mijn zoon een consultancybedrijf opgericht. Ik ben nu ongeveer 30 uur per week aan de slag en vind het heerlijk. Het grote verschil met vroeger is dat ik nu enkel nog dingen doe die ik zelf kies en die ik dus ook graag doe. Dàt is voor mij pensioen.”

Wijziging van administratieve toestand

Onlangs noemde Patrick Lefevre het pensioen een ‘wijziging van administratieve toestand’, en ik volg hem daar wel in. Ik begrijp volledig dat mensen die zware fysieke arbeid hebben gedaan niet tot hun 65 jaar willen werken. Maar omdat mijn gezondheid het toelaat, had ik gerust nog enkele jaren kunnen doorgaan. Al moet ik zeggen dat ik vandaag heel gelukkig ben. Ik heb eindelijk een goed evenwicht gevonden tussen werk, gezin en vrije tijd. Tijdens mijn loopbaan maakte ik weinig tijd voor mezelf. Nu ga ik elke dag fietsen of wandelen en is er eindelijk ruimte voor ‘me-time’. Waar ik het meeste plezier uithaal? Nog steeds uit de zaken die aansluiten bij wat mijn job was. Vroeger bepaalde ik mee het beleid, nu help ik werkzoekenden individueel als mentor. Je ziet direct welke impact je kunt hebben op mensen. En als vers gepensioneerde vind ik het ook leuk dat ik mijn kinderen en pluskinderen eens uit de nood kan helpen als zij problemen hebben met hun agenda. Ik ben met plezier een schoolpoort-opa voor mijn kleinkinderen, die tussen 14 en 4 jaar zitten. Zij houden me ook jong! Ik hoop vooral dat mijn gezondheid blijft zoals hij is, zodat ik nog lang actief kan blijven. Dàt is voor mij waardig ouder worden.”

