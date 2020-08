Exclusief voor abonnees

Evi Hanssen maakt een familiebingo met de kleine kantjes van iedereen in het gezin

Een geweldig leuk spel boordevol zelfrelativering voor het hele gezin

Jiska Agten

27 augustus 2020

09u00

“De gekste mama of papa die mag volgens mij ook eens lachen met de rommel in huis of de zoveelste keer dat het toilet niet doorgespoeld werd”, vindt Evi Hanssen. “Iedereen in het gezin heeft zo zijn kleine kantjes, met een familiebingo worden die met veel humor nog eens benoemd. En uiteindelijk is bingo spelen gewoon plezant!”