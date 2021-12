Evaluatierapport stelt Open Vld nog niet helemaal gerust over kernuitstap

Over de kernuitstap moeten nog een paar onzekerheden worden weggenomen. Dat heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert donderdag gezegd op de Franstalige omroep LN24, nadat eerder het Evaluatierapport van de FOD Economie uitgelekt was. “Ik ben momenteel nog niet helemaal gerustgesteld”, reageerde Lachaert.

In zijn Evaluatierapport over de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen schrijft de FOD dat de ­veiling voor de vervangingscapaciteit “haar doel heeft bereikt” en dat “het resultaat ervan de bevoorradingszekerheid van het land vanaf 2025 kan toelaten in de context van de volledige sluiting van alle kerncentrales”. Over de energieprijzen luidt het dat de impact van de kernuitstap “beperkt” is.

Gascentrales

Om de sluiting van alle kerncentrales en eventuele bevoorradingstekorten op te vangen, zijn er nieuwe gascentrales nodig. Uit de CRM-subsidieveiling kwamen twee projecten van Engie/Electrabel als winnaar uit de bus: de geplande gascentrales in les Awirs (Luik) en Vilvoorde. Lachaert haalt de door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geweigerde vergunning voor de centrale in Vilvoorde echter aan als een van de onzekerheden in het dossier.

Volgens de Open Vld-voorzitter moet er ofwel een oplossing gevonden worden voor de vergunning, ofwel moet Engie met een vervangproject komen. “Als dat er niet is, komen we terug bij kernenergie uit”, zegt Lachaert.

Hij vindt dat België nood heeft aan “alle scenario’s”. Zelfs al worden alle zeven kerncentrales gesloten, zal in kernenergie van de nieuwste generatie moeten worden geïnvesteerd. “We gaan kernenergie niet helemaal laten vallen. Wij vragen dat deze mogelijkheid openblijft en dat de wet daarvoor wordt aangepast.”

Evaluatierapport

Het Evaluatierapport zal vrijdag deel uitmaken van de nota die minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan het kernkabinet zal presenteren over de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen. Op Twitter zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vrijdag ontgoocheld te zijn over het rapport, waarvoor hij de verantwoordelijkheid bij Van der Straeten legt. Het regeerakkoord wordt volgens hem niet nageleefd omdat er geen scenario is bestudeerd waarbij de levensduur van twee jongste kerncentrales wordt verlengd. “De tegenstrijdigheden over de bevoorradingszekerheden zijn ongelooflijk”, schrijft hij. “Zeggen dat de CRM-veiling een succes is en tegelijkertijd erkennen dat de resultaten van de veiling tegengesproken worden door het gebrek aan capaciteit vandaag, maar ook kolossale toekomstige veilingen. Zonder zekerheid. Op die basis beslissen zou een fout zijn.”

