Eva Kaili, sleutelfiguur in corruptieschandaal Europees Parlement, heeft gevangenis verlaten

Eva Kaili zat sinds 9 december in de gevangenis in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Onderzoeksrechter Michel Claise besliste woensdag dat de voormalige vicevoorzitter een enkelband kreeg. In totaal zat ze iets meer dan vier maanden in de gevangenis. Ze was de laatste verdachte die nog in de gevangenis zat. Alle anderen werden vrijgelaten of ook onder elektronisch toezicht geplaatst.