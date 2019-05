Eurovisiesongfestival-winnaar Duncan Laurence brengt ‘Arcade’ tijdens finale van The Voice Redactie

25 mei 2019

De Nederlander Duncan Laurence won vorige week het Eurovisiesongfestival. Hij is nog maar net terug uit Israël, maar trad gisteren al op tijdens de finale van The Voice van Vlaanderen. “Ik heb heel veel zin om dit nummer overal te zingen”, zei een enthousiaste Duncan.

Duncan Laurence heeft zelf ook goede herinneringen aan de muziekwedstrijd. Vijf jaar geleden stond hij in de halve finales van The Voice of Holland.