Eurostar trekt opnieuw meer zakenreizigers aan

“Het aantal zakenreizen is in 2022 sneller hervat dan we hadden verwacht. We hebben er alle vertrouwen in dat deze trend zich na de zomerperiode zal voortzetten”, zegt François Le Doze, de COO van Eurostar. Het aantal zakelijke accounts ligt volgens het bedrijf 40 procent hoger dan in 2019. Bovendien verplicht een vijfde van de zakelijke klanten van Eurostar hun werknemers om met de trein te reizen wanneer dat haalbaar is. In een bevraging in april gaf een overgrote meerderheid (90 procent) aan dat “face-to-facecontact” tussen bedrijven en klanten de voornaamste reden was om zich te verplaatsen. Dat thuiswerken het einde zou betekenen van zakenreizen, wijst Eurostar met die gegevens af.