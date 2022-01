Europol neemt ruim 1.530 gas- en alarmpistolen in beslag.

Vlaamse tieners bouwen alarmpisto­len om tot dodelijke wapens: “Ik studeer en heb geen tijd om een echte job te doen”

“Ik weet dat er met mijn wapens op benen wordt geschoten”, zegt een 19-jarige Antwerpse wapendealer trots. Hij is één van de zovele tieners die dealt in omgebouwde alarmpistolen. Ons land is de draaischrijf geworden voor alarmpistolen die omgebouwd worden tot dodelijke wapens. Dat blijkt uit onderzoek van journalist Sven van der Meulen van het onderzoekscollectief ‘Vrije Vogels’ in samenwerking met HLN. FOD Justitie gaat bekijken of de wet verstrengd moet worden, want alarmpistolen zijn legaal te verkrijgen in ons land.

