Europol-baas Catherine De Bolle waarschuwt voor infiltratie drugsmaffia in bedrijven, overheden en gerecht

Tornado teisterde mogelijk bos in het Waalse Bouillon: honderden bomen afgebroken of ontworteld

In het Waalse stadje Bouillon, in de provincie Luxemburg, heeft vorige week donderdag (22 juni) mogelijk een tornado plaatsgevonden. Dat schrijft KMI-wetenschapper Maarten Reyniers op Twitter. Radarbeelden tonen de schade in een bos in Menuchenet, vlakbij Bouillon. De Waalse overheid heeft al honderden bomen geteld die afgebroken of ontworteld zijn.