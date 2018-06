Europese waakhond waarschuwt: "Voortdurende toename van xenofobie en hatespeech"

JM

22 juni 2018

16u24

Bron: Belga

0

Xenofoob populisme en hatespeech blijven "voortdurend toenemen" in Europa, zo heeft een deskundigengroep van de Raad van Europa vrijdag gewaarschuwd. Populisten stellen migratie als een bedreiging van maatschappelijke samenhang en veiligheid voor, waarbij ze vaak bewezen feiten over het hoofd zien, zegt de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) in haar jaarrapport.