Europese rechters vechten goedkeuring Pools coronaherstelplan aan

Update Twee journalis­ten doodgescho­ten in Colombia

In het noorden van Colombia zijn twee journalisten om het leven gebracht. Onbekende aanvallers hebben in het departement Magdalena het vuur geopend op de wagen van Leiner Montero Ortega (37) en Dilia Contreras Cantillo (39), zo heeft de nationale zender RCN zondag bericht. Een andere man in de wagen is gewond geraakt.

10:56