Europese Raad bereikt akkoord na marathonoverleg: 1.800 miljard voor meerjarenbegroting en relancefonds RL

21 juli 2020

06u38

Bron: ANP, BELGA 2 UPDATE Na vier dagen en vier nachten onderhandelen hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders dinsdagochtend vroeg een akkoord bereikt over de volgende meerjarenbegroting tot 2027 en een coronaherstelfonds, samen goed voor zowat 1.800 miljard euro. Dat meldt Europees Raadsvoorzitter Charles Michel.

“Deal”, tweette Europees Raadsvoorzitter Charles Michel dinsdagochtend rond half zes. Daarmee kwam een einde aan vier dagen en vier nachten onderhandelen over de meerjarenbegroting tot 2027 - goed voor een budget van 1.074 miljard euro - en een relancefonds van 750 miljard euro, dat de zwaar getroffen Europese economieën over de coronacrisis heen moet helpen.

Deal! Charles Michel(@ eucopresident) link

Besloten is het fonds te vullen met 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. De Europese Commissie gaat daarmee voor het eerst op grote schaal geld lenen op de kapitaalmarkten, gedekt door garanties van de lidstaten.

“Het waren moeilijke onderhandelingen, maar de marathon is in een succes geëindigd voor alle 27 lidstaten en vooral voor de inwoners van de Europese Unie”, zei de zichtbaar tevreden Raadsvoorzitter Michel dinsdagochtend tijdens een persconferentie. “Dit is een sterke deal en vooral de juiste deal voor Europa op dit moment. We hebben getoond dat we geloven in onze gezamenlijke toekomst, dat Europa actie onderneemt. Ik geloof dat dit akkoord gezien zal worden als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.”

Europa heeft de moed en de fantasie getoond om groot te denken. Dit is een historisch moment voor Europa Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie

Reactie Europese Commissie

Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, feliciteerde Michel voor het harde werk van de afgelopen dagen. “Het succes van de Europese Raad is ook zijn succes”, zei ze. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel kreeg een bedankje: Merkel trad de afgelopen dagen meermaals op als bruggenbouwer.

“Dit akkoord loont absoluut de moeite. Twee maanden nadat het voorstel van een relancefonds is gedaan, staat het er nu. Dat is een absoluut record in de Europese geschiedenis voor de creatie van een nieuw begrotingsinstrument”, zei ze. “Europa heeft de moed en de fantasie getoond om groot te denken. Dit is een historisch moment voor Europa.”

Toch constateert Von der Leyden dat er ook nog het nodige is gesneuveld: onder meer gezondheidszorg en migratie komen er bekaaid af. Het zijn voor de Europese Commissie belangrijke onderwerpen, die het met soms vele miljoenen minder moeten doen dan zij had voorgesteld. Toch is het akkoord een grote stap naar herstel van de coronacrisis, meent Von der Leyen.

De ‘spaarzame vier’

De zogenaamde spaarzame landen (Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden) hadden veel kritiek geuit op de subsidies van het relancefonds. Zij krijgen nu een hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht en medezeggenschap over de besteding van de subsidies uit het relancefonds.

De Oostenrijkse Bondskanselier Sebastian Kurz toonde zich op Twitter tevreden met het resultaat én zijn spaarzame bondgenoten. “Na vier dagen onderhandelen hebben we een goed resultaat behaald voor de Europese Unie en Oostenrijk wat betreft de meerjarenbegroting en het herstelfonds. Dank aan alle collega's, vooral de spaarzame!”

After four days of negotiations we were able to reach a good result for the #EU and #Austria on the #MFF and the #RecoveryInstrument. Thank you to all colleagues, especially to the #frugals! pic.twitter.com/HJsfbQJa01 Sebastian Kurz(@ sebastiankurz) link

Lees ook:

Reconstructie: het overleg van Mark Rutte met de EU gaat van korzelig naar kribbig (+)

Charles Michel over Europees herstelplan: “Laatste loodjes wegen het zwaarst, maar akkoord is mogelijk”