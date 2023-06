Europese leiders kiezen op EU-top in Brussel voor “risicovrij” Chinabeleid

Josh (18) ziet met zijn drone plots jeep onderstebo­ven in zinkgat met water liggen en redt het leven van twee inzitten­den

Het ging allemaal zo snel. Daar lagen ze dan: ondersteboven in hun jeep in een zinkgat gevuld met water. Maar dit Amerikaanse koppel uit Colorado had een engeltje op de schouder. Of toch minstens een engel met een drone.