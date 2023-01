Europese gasprijs verder omlaag door verwachting zachter weer

Duitse werkneem­ster van geldtrans­port die verdween met meer dan miljoen euro loopt na drie maanden tegen de lamp

Mirnesa S., de medewerkster van een Duits geldtransport die er vandoor was gegaan met meer dan een miljoen euro, is maandagavond gearresteerd op de luchthaven van Stuttgart. De vrouw was sinds drie maanden een van de meest gezochte criminelen in Duitsland. Ze meldde zichzelf uiteindelijk zelf aan bij de autoriteiten, melden verschillende Duitse media.

