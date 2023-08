Europese gasimport zakt tot laagste niveau sinds 2021

De lng-leveringen aan Europa daalden in juli met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 8,6 miljoen ton, volgens gegevens verzameld door persbureau Bloomberg. De afname valt samen met een forse daling van de gasprijs in de regio. Zo werd de brandstof in die periode ruim 80 procent goedkoper. Door de prijsdaling is het minder aantrekkelijk geworden om gas te leveren aan Europa. Handelaren in lng kiezen er dan ook voor om leveringen naar Azië te sturen of te wachten tot de tarieven weer stijgen.