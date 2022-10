Europese energieministers stellen besluit over begrenzen gasprijs uit

De energieministers van de EU-landen hebben nog geen besluit genomen over het begrenzen van de gasprijs. Dat moet nu over een maand gebeuren, op 24 november, al is het ook mogelijk dat er ook dan nog geen besluit komt. Enige duidelijkheid over het aanpakken van de energiecrisis is er wel: de gezamenlijke inkoop van gas kan straks van start. Een prijsplafond voor gas voor stroom, een van de varianten die de ronde doet, lijkt van de baan.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten en haar collega’s hadden van de EU-leiders op hun top van vorige week de opdracht gekregen samen met de Europese Commissie prijslimieten en andere maatregelen uit te werken en daarover te besluiten.

Maar de commissie legde hun slechts twee uitgewerkte voorstellen voor. Een daarvan, een limiet op de prijs van gas waarmee stroom wordt opgewekt, werkt goed in Spanje en Portugal. Maar invoering in heel Europa heeft volgens de commissie zoveel nadelen dat sceptici als Nederland en Duitsland daar nooit voor zullen zijn. “Het is duidelijk dat de commissie en enkele lidstaten het ‘Iberische model’ niet als een begaanbare weg zien”, zegt de energieminister van Tsjechië, dat dit halfjaar de EU voorzit.

De commissie stelt alleen een maatregel voor als daarvoor genoeg steun is, benadrukte Eurocommissaris Kadri Simson na afloop van het overleg met de energieministers. En die is er niet, ook al is er een meerderheid van de EU-landen voor. Zij schrikken ervoor terug om door te drukken tegen de zin van vooral zwaargewicht Duitsland.

Voorstel niet technisch uitgewerkt

Dat er dinsdag nog geen akkoord kon gesloten worden, zou ook komen doordat het voorstel nog niet technisch uitgewerkt werd. “Iedereen zit de hele tijd in het ijle te babbelen, precies daarom moet er een concreet voorstel komen”, zei Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten achteraf. “Niemand is het oneens met de vrijwaringsclausules voor het tijdelijk marktcorrectiemechanisme dat de Commissie heeft voorgesteld, maar de vraag is hoe dat alles er concreet moet uitzien.”

“We hebben een voorstel nodig om onze discussie naar het volgende niveau te tillen”, zei ook de Tsjechische minister en voorzitter Jozef Sikela. De lidstaten vroegen daar volgens hem in september al om, tijdens een spoedvergadering van de energieministers.

“Akkoord mogelijk op 24 november”

Europees commissaris voor Energie Kadri Simson bevestigde dat ze nu aan de technische uitwerking van haar vorige week voorgestelde pakket begint - de Commissie sprak toen al van een aanpak in twee stappen - en dat die op 24 november een akkoord moet mogelijk maken.

Van der Straeten merkte op dat het feit dat de gasprijzen gezakt zijn wat comfort biedt. “Natuurlijk is het makkelijker om in de luwte zulke maatregelen te ontwerpen dan wanneer de prijzen pieken, maar het is kortzichtig om te zeggen dat we nu ‘off the hook’ zijn.” Ook Sikela zei meermaals dat de crisis op de groothandelsmarkt niet achter de rug is.

Impactanalyse

“Je zag vandaag dat een aantal landen echt tempo wil maken bij het uitwerken van deze maatregelen, maar dat aan de andere kant nog veel landen, waaronder Nederland, een betere impactanalyse willen zien”, vatte de Nederlandse minister Rob Jetten de discussie samen. “We maken ons zorgen over de leveringszekerheid voor Europa en willen dat dit soort maatregelen gepaard gaat met een meer bindende vraagreductie. Dat is de beste manier om de druk op de gasmarkt te verminderen.”

“Genoeg rondjes gedraaid”

Minister Van der Straeten gaf toe dat er nog wat afstand bestaat tussen België en de andere landen die voor een prijsplafond ijveren enerzijds, en landen als Nederland die op de noodzaak van een grondige kosten-batenanalyse hameren. “Maar die afstand kan alleen overbrugd worden als er een concreet voorstel komt. We hebben nu genoeg rondjes gedraaid.”

De Tsjechische energieminister sluit niet uit dat er ook volgende maand geen besluit valt en het overleg voortsleept. “Ik hoop Kerstmis voor de ministers niet te hoeven verpesten”, waarschuwt hij met een knipoog.

