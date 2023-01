Europese COVID-commissie wil Pfizer toegang tot Europees Parlement ontzeggen

UPDATE De Croo sluit taks door levensduur­ver­len­ging kerncentra­les formeel uit, maar N-VA blijft kritisch: “Regering kan dit simpelweg niet beloven”

De mogelijkheid van een taks op de energiefactuur om de levensduurverlenging van de twee reactoren Doel 4 en Tihange 3 is verre van een uitgemaakte zaak, klinkt het bij de regeringspartijen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) erkent dat het “een theoretische mogelijkheid” is, maar sluit die formeel uit. Oppositiepartij N-VA hecht weinig geloof aan de beloftes van de regering. “Zolang er geen akkoord is over het kostenplaatje kan de regering dit simpelweg niet beloven”, luidt het.

12:38